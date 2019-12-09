شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يستهدف تحركات «الحوثي» في البيضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

استهدفت مدفعية الجيش اليمني، بمحور بيحان اليوم (الأحد) تحركات لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة فضحة بمديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني بحسب موقع (26 سبتمبر) التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن مدفعية الجيش التابعة للواء 26 ميكا تمكنت من استهداف عربة قتالية، كان يستقلها عناصر تابعة لمليشيات الحوثي، في منطقة أعشار بجبهة فضحة، وأسفر عن إصابة العربة بشكل مباشر وإحراقها ومصرع كل من كان على متنها.

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من جهة أخرى أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني في جبهة مران بمحافظة صعدة أمس (السبت) كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرة التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في أطراف سوق الملاحيط.

وقال رئيس المركز الإعلامي في محور مران عادل القدسي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن الفرق الهندسية فككت 1750 لغمًا وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا على أطراف سوق الملاحيط، وأن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قامت بزرع كميات كبيرة من الألغام المضادة للأفراد المحرمة دولياً والعبوات الناسفة المستوردة والمصنوعة محلياً.

وأشار القدسي إلى وجود الكثير من حقول الألغام التي مازالت الفرق الهندسية تعمل على نزعها والتي تشكل عائقا أمام الأهالي للعودة إلى منازلهم.