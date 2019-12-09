شكرا لقرائتكم استهدفا القوات الأميركية.. سقوط صاروخين قرب مطار بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية" فجر الاثنين، بسقوط صاروخين قرب مطار بغداد الدولي في هجوم كان يستهدف القوات الأميركية.
والخميس الماضي، قال مصدران عسكريان عراقيان إن قذيفتي مورتر سقطتا داخل قاعدة بلد الجوية في العراق.
وأضاف المصدران أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في الهجوم.
من جانبها، أكدت خلية الإعلام الأمني سقوط صاروخين كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين دون خسائر بشرية أو مادية.
وتستضيف قاعدة بلد قوات أميركية ومتعاقدين وتقع على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.
وسقطت خمسة صواريخ يوم الثلاثاء الماضي على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية في محافظة الأنبار بغرب العراق دون سقوط ضحايا.
وتقول مصادر أمنية إن الهجمات الصاروخية غير المباشرة تعد شيئا شائعا في العراق، وغالبا ما تنسب إلى المليشيات المدعومة من إيران.
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