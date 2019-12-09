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مطالب برلمانية بسرعة حل مشكلة تراكم المياه تحت المنازل بحلوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النائبة دينا عبد العزيز عن تقدمها بطلب إحاطة لمجلس النواب للوقوف على ما تم اتخاذه من خطوات عملية على أرض الواقع لمعالجة مشكله تراكم المياه سواء الكبريتية أو الجوفية تحت العديد من المنازل، خصوصا فى منطقة حلوان.

وقالت عضو مجلس النواب: "إنه عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدمت بطلب الإحاطة بشأن الوقوف على ما تم اتخاذه من خطوات عملية على أرض الواقع لمعالجة مشكلة تراكم المياه سواء الكبريتية أو الجوفية تحت العديد من المنازل، خصوصا فى منطقة حلوان، والمتسببة فى إحداث هبوط أرضى فى بعض المناطق أو تخلخل بعض العقارات". 

وأشارت النائبة دينا عبد العزيز إلى أن أبرز مثال على ذلك العمارات الكائنة بشارع 147 بذكى حواس بحلوان والعائمة جميعها على مياه جوفية، ولم يتخذ خطوة عملية لإنشاء شبكة لتخفيض المياه الجوفية واتخاذ اللازم لمنع حدوث كارثة فى هذه المنطقة.

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