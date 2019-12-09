تأكيدًا لـ"الخليج 365".. تعديل جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي بسبب عيد الغطاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020 للصفين الأول والثاني الثانوي، لتزامن عيد الغطاس مع الامتحانات، التي ستجرى يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020.

وأوضحت الوزارة، أنه تقرر تقديم موعد الامتحانات في المواد التي كان مقرر لها يوم الاثنين 20 يناير 2020، إلى يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020، استجابة للخطاب الذي أرسله البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأرسل قطاع التعليم العام خطابًا إلى المديريات التعليمية للتنبيه بالالتزام بالمواعيد المعلنة المعدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم إعداد أي تصور لجداول الصفوف الدراسية المختلفة يتضمن إجراء امتحانات يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020.

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وانفرد موقع "الخليج 365" بنشر تصريحات للدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، يفيد بدراسة الوزارة تعديل جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، لتزامنه مع عيد الغطاس.

وقال حجازي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الوزارة تدرس تعديل جدول الامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي؛ لتزامن الموعد مع عيد الغطاس، مضيفًا: "في حال جاء العيد يوم 20 يناير، سيكون الامتحان يوم 19 يناير".



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