اليوم.. دعوى "الشرنوبي" ضد سارة الطباخ بالمحكمة الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، دعوى المطرب محمد الشرنوبي ضد المنتجة سارة الطباخ (خطيبته السابقة)، يطالب فيها بحل المشكلات التعاقدية بينهما.

وكان حسام لطفي، محامي محمد الشرنوبي، أقام الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية، يطالب من خلالها بكشف حساب كامل عن الشراكة بين موكله والمدعى عليها "الطباخ"، بالإضافة لتحويل كامل مستحقات موكله مع خصم ما تقاضاه بموجب إيصالات موقعة منه فقط.