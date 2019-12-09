200 سوري يغادرون مخيم الهول

خرج نحو 200 سوري غالبيتهم من النساء والأطفال الأحد من مخيم الهول في شمال شرق سورية الذي يضم مدنيين نازحين بسبب الحرب، وكذلك عوائل بعض المسلحين في التنظيمات الإرهابية، وفق ما أعلن مسؤول كردي.

وتدير القوات الكردية التي شكلت رأس الحربة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سورية عدة مخيمات للنازحين، تضم مدنيين فروا من المعارك مع الجهاديين، أيضا عوائل بعض عناصر تنظيم داعش الإرهابي، خصوصا الأجانب منهم مع أطفالهم.

وباشرت القوات الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال وشمال شرق سورية في يونيو عملية إخراج عشرات العائلات السورية من مخيم الهول الذي يحتوي على 70 ألف شخص يعيشون في ظروف سيئة.

وغادرت الأحد 48 عائلة أي نحو 200 شخص المخيم إلى قرى هجين والشعفة والباغوز في محافظة دير الزور في شرق سورية، وفق ما أكد مسؤول شؤون النازحين في الإدارة الذاتية الكردية شخموس أحمد.