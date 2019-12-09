خادم الحرمين يبحث مع الزياني أجندة قمة الرياض

الرياض(وام، وكالات) التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض أمس عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في الرياض غدا والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وحضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وتستضيف الرياض، غدا الثلاثاء، القمة الخليجية رقم 40 برئاسة خادم الحرمين الشريفين. ويعقد المجلس الوزاري اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم الإثنين.

ويبحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من الموضوعات المهمة، لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية والإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس. وتهدف القمة الأربعين لقادة دول المجلس للخروج بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.

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