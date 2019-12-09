استمرار خروقات الحوثيين للهدنة في الحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن أمس الأحد خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية التي تسري منذ عام بموجب اتفاق السويد. وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة أن ميليشيات الحوثي قصفت، صباح الأحد، منطقة الجاح الساحلية التي تسيطر عليها القوات اليمنية المشتركة غرب مديرية بيت الفقيه وسط المحافظة المطلة على البحر الأحمر، مشيرة إلى أن القصف تم بقذائف مدفعية وصاروخية واستهداف مواقع تابعة للقوات المشتركة وتجمعات سكنية.

كما استهدفت ميليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية بمديرية التحيتا حيث جددت الميليشيات قصفها العشوائي بالمدفعية الثقيلة على مواقع للقوات المشتركة وأحياء سكنية على أطراف مدينة التحيتا مركز المديرية جنوب محافظة الحديدة. وأفادت المصادر الميدانية بتجدد الاعتداءات الحوثية بالقصف المدفعي والصاروخي على مدينة حيس المكتظة بالسكان جنوب المحافظة، لافتة إلى أن خروقات جديدة لميليشيا الحوثي سُجلت أيضاً في مديرية الدريهمي القريبة من مدينة الحديدة.

إلى ذلك، قال سكان في محافظة البيضاء اليمنية (وسط) إن ميليشيات الحوثي المتمركزة في بعض مناطق مديرية الزاهر، جنوب المحافظة، استهدفت صباح الأحد مناطق سكنية في المديرية المضطربة وتسيطر القوات الحكومية والمقاومة على أجزاء واسعة منها. وذكر أحدهم لـ«الاتحاد» أن ميليشيا الحوثي قصفت بشكل عنيف وعشوائي مواقع سكنية متفرقة في منطقة آل حميقان بالزاهر، ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح وتضرر منزل وسيارة أحد المواطنين في المنطقة.

من جانبه، قال الجيش اليمني، المدعوم من التحالف العربي، إن قواته المرابطة في مديرية الملاجم، شمال محافظة البيضاء، استهدفت بالمدفعية تحركات للميليشيات الحوثية في منطقة «فضحة» شمال المديرية.

وأضاف الجيش على موقعه الإلكتروني أن القصف أسفر عن تدمير وإحراق عربة تابعة للميليشيات ومقتل جميع المسلحين الحوثيين الذين كانوا على متنها. وفي شمال البلاد، أفادت مصادر عسكرية يمنية بإتلاف 1750 لغماً وعبوة ناسفة كانت ميليشيات الحوثي زرعتها على أطراف سوق الملاحيط بمديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة. وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت في مناطق مختلفة بمحافظة صعدة كميات كبيرة من الألغام المضادة للأفراد المحرمة دولياً والعبوات الناسفة المستوردة والمصنوعة محلياً، لافتة إلى أن الفرق الهندسية للجيش تقوم بتطهير المناطق المحررة في صعدة من الألغام تمهيداً لعودة المواطنين النازحين إلى منازلهم.