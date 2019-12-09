بسام عبدالسلام (عدن) قتل مسؤول أمني بارز في قوات الحزام الأمني إثر هجوم إرهابي تبناه لاحقا تنظيم داعش أثناء مروره بسيارته الخاصة في شارع رئيس بمديرية المنصورة شمال مدينة عدن، جنوب البلاد.

وأفاد مصدر أمني لـ «الاتحاد» إن مسلحين ملثمين نصبوا كمينا لمدير القوى البشرية في قوات الحزام الأمني العقيد محمد صالح أثناء مروره بسيارته الخاصة قرب منزله في حي «وديع حداد» التابع لمديرية المنصورة، ما أدى الى مقتله على الفور، لافتا إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة عقب تنفيذهم الهجوم الإرهابي. ولاحقا تبنى تنظيم داعش في اليمن مسؤوليته على الهجوم الذي أودى بحياة المسؤول الأمني ، حيث نشرت حسابات تابعة للتنظيم الإرهابي صورا لعملية تقطع عناصر ملثمة لسيارة العقيد محمد صالح وإطلاق النار عليه.في سياق متصل اغتال مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية جنديا في قوات خفر السواحل أثناء مروره في طريق عام بمديرية المنصورة قبل أن يلوذوا بالفرار. وأوضح شهود عيان ومصدر محلي لـ «الاتحاد» أحد المسلحين كان على متن دراجة نارية يقودها آخر أطلقوا النار على جندي من قوات خفر السواحل بالقرب من سوق الحجاز التجاري بالمنصورة وأن مسعفين حاولوا إنقاذ الجندي إلا أنه توفي قبل وصوله إلى أحد المستشفيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «داعش» يغتال عقيداً بقوات الحزام الأمني في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.