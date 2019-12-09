وفد أممي يصل تعز ويشدد على رفع الحصار الحوثي

عدن (وكالات) وصل وفد أممي إلى محافظة تعز للاطلاع على الوضع الإنساني المتدهور جراء استمرار الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ أربع سنوات ونصف على الأهالي في المحافظة، وسط البلاد. ويترأس الوفد المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، علي رضا، والقائم بأعمال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن نيلز دينجول، حيث شدد الوفد على ضرورة رفع الحصار وسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد بشأن فتح الممرات الإنسانية والسماح بوصول المساعدات وأغاثه المحتاجين من أبناء المحافظة المتضررة.

وناقش الوفد الأممي أثناء زيارته إلى مدينة تعز ولقائه بالمسؤولين المحليين خطة الاحتياجات الإنسانية للعام المقبل، مؤكداً على أهمية فتح مكاتب للمنظمات الدولية بصورة عاجلة في المدينة لتقديم المساعدات والجهود الإنسانية والإغاثية الطارئة.

بدورها، طالبت السلطة المحلية في تعز الوفد الأممي بالضغط على الحوثيين لفك الحصار المفروض على المدينة منذ نحو أربعة أعوام ونصف، وأطلعته على الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها الميليشيات وعلى كمية الألغام التي زرعها الحوثيون.

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