الناصرية (وكالات) أعلنت شرطة محافظة ذي قار جنوبي العراق، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات جنود من الجيش العراقي السابق، وذلك أثناء حفريات تنفذها إحدى الشركات قرب مزار «السيد ذهب» في المحافظة.

وذكر بيان للشرطة: «بناء على الأخبار الواردة إلينا من شركة تقوم بأعمال حفريات بمدينة الناصرية قرب أحد المزارات بوجود مقبرة جماعية، توجه قسم العلاقات والإعلام إلى جانب أقسام الشرطة الاختصاصية للاطلاع على الموقع».

وأضاف: «تبين أن المقبرة تضم رفات جنود من الجيش العراقي السابق، و3 جثث إحداها للعسكري رحيم عبد الحسين يسر من مواليد 1972».

وأشار البيان إلى أن «قاضي التحقيق أمر بإيقاف العمل بالمشروع لحين حضور الجهات المختصة لتحديد المقبرة واتخاذ الإجراءات اللازمة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف مقبرة تضم رفات عسكريين سابقين بذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.