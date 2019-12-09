مقتل 5 موالين لإيران في غارات

بيروت (أ ف ب)

قُتل 5 مقاتلين من قوات موالية لإيران جراء غارات وقعت في شرق سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس من دون أن يتمكن من تحديد الجهة المنفذة للغارات. واستهدفت الضربات في وقت متأخر مساء أمس الأول «مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها» في ريف دير الزور الشرقي عند أطراف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «قتل ما لا يقل عن 5 مقاتلين أجانب من الجنسيات غير السورية»، من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم. وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية داعمة لقوات الحكومة السورية في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي وخصوصاً بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين. ويدعم تحالف تقوده الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، المؤلفة من فصائل كردية وعربية على الضفة الشرقية لنهر الفرات. وأقر التحالف في السابق شنّ غارات جوية على مقاتلين موالين للحكومة السورية، إلا أنه نفى شنّ غارات أمس الأول. وقال التحالف، في بيان له أمس: «إنه لم يشن أي ضربات في سوريا في السابع من ديسمبر 2019».

وتعتبر غارات أمس الأول، الأخيرة في سلسلة من عمليات القصف المماثلة.