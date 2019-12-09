الهند: مقتل 43 شخصاً بحريق مصنع في نيودلهي

نيودلهي (وكالات) أعلنت الشرطة الهندية، أمس، مصرع ما لا يقل عن 43 شخصاً وإصابة العشرات جراء اندلاع حريق في مصنع بالعاصمة الهندية نيودلهي.

ونقلت وكالة «برس ترست اوف انديا» عن الشرطة القول بأن الحريق اجتاح مصنعاً في منطقة «اناج ماندي» السكنية صباح أمس، ما أسفر عن مقتل 43 عاملاً وإصابة عشرات آخرين.

وذكرت السلطات أنه تم الإبلاغ عن الحريق الذي نجم عن التماس كهربائي فيما أفاد مسؤولون في السلطات الإطفائية عن صعوبة الوصول إلى المبنى الواقع في مدينة «سدار بازار» المكتظة بالتجار والمباني السكنية.

من جانبه، أعرب كل من الرئيس الهندي رام ناث كوويند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي ورئيس وزراء ولاية نيودلهي آرفيند كيجريوال عن تعازيهم لأسر الضحايا فيما وصف كيجريوال أن الحريق «حادث مأساوي».

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