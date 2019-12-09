بيونج يانج تجري «تجربة مهمة جداً» في موقع إطلاق صواريخ

بيونج يانج (وكالات) أعلنت كوريا الشمالية عن تنفيذها «تجربة مهمة جداً» في موقع «سوهي» لإطلاق الأقمار الصناعية، من شأنها أن تغير الموقف الاستراتيجي للبلاد. وذكرت أكاديمية العلوم للدفاع الوطني، في بيان نشرته الوكالة المركزية الكورية الرسمية أمس: «تم يوم 7 ديسمبر 2019 في ميدان سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية تنفيذ تجربة مهمة جداً». وأشارت إلى أنها «أعدت تقريراً حول نتائج الاختبار الناجح، الذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري». وأضافت الأكاديمية أن «نتائج هذه التجربة المهمة سيكون لها تأثير ملموس في تغيير الموقف الاستراتيجي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في المستقبل القريب»، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وسبق أن أفادت شبكة CNN الأميركية، يوم 6 ديسمبر، بأن سلطات كوريا الشمالية تستعد لاستئناف اختبارات المحركات الصاروخية في ميدان سوهي، الذي يوصف أحياناً بالمطار الفضائي، ويقع على بعد 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة بيونغ يانغ و70 كيلومتراً غربي المنشأة النووية الكبيرة في يونبيون.

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