داوود أوغلو يطالب بالتحقيق مع أردوغان بشأن الخصخصة‎

أنقرة (وكالات) طالب رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو بالتحقيق مع الرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية عمليات الخصخصة التي شملت البنوك التركية ومؤسسات الدولة خلال الآونة الأخيرة.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة «يني جاغ» التركية المعارضة، فإن طلب أوغلو، جاء ردًا على تصريحات أدلى بها أردوغان حول أزمة جامعة «إسطنبول شهر» التي صادرتها السلطات مؤخرًا، ويعتبر رئيس الوزراء الأسبق، أحد مؤسسيها. ومنتصف أكتوبر الماضي، حجز مصرف «خلق بنك» الحكومي التركي على كافة أصول وممتلكات جامعة «إسطنبول شهر».

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