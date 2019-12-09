كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا تخشى إسرائيل "الهلال الشيعي" في إيران؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس، عالج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرة أخرى مسألة التهديد الإيراني المتزايد لإسرائيل والمنطقة ككل.

وبعد ذكر محادثاته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، تحدث رئيس الوزراء عن الوضع في العراق، حيث قتل الوكيل الإيراني الحشد الشعبي في نهاية هذا الأسبوع ما يصل إلى 25 متظاهرًا غير مسلح في بغداد بعد توليد الكهرباء السوداء -خارج.

كما دعا نتنياهو مرة أخرى الدول الأوروبية إلى زيادة، وليس نقصان كما فعلت ست دول أوروبية الأسبوع الماضي، الضغط على الجمهورية الإسلامية.

وعلى ما يبدو، ذكر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الإسرائيلي الوضع في العراق عن قصد لإظهار أن إسرائيل، ترى أن أنشطة إيران في هذا البلد، وكذلك لبنان وسوريا وغزة واليمن هي مؤامرة إيرانية ضخمة لإنشاء الهلال الشيعي.

كما هدد نتنياهو مرة أخرى بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة بعد أن تسببت أربعة صواريخ، أطلقت من الجيب في هروب الآلاف من الإسرائيليين من أجل حياتهم يوم السبت الماضي في يوم الراحة اليهودي.

وإذا ألقينا نظرة على الصورة الأكبر التي يدورها نتنياهو فيجب أن يكون الاستنتاج هو أن الزعيم الإسرائيلي قلق حقًا من تزايد أنشطة إيران القتالية وإمكانية قيام إيران بشن هجوم على إسرائيل.

قال وزير الدفاع الجديد نفتالي بينيت، إن الحكومة الإسرائيلية أرسلت إشارات إلى إيران، مفادها أنه من الأفضل ألا تعبر "الخطوط الحمراء".

و أضار بينيت، إلى أنه يعتزم تغيير المعادلة في الصراع مع إيران والعديد من وكلائها.

وبينما حذر من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، فقد حذر أعداء إسرائيل "سوف يدركون أنهم لا يستطيعون إطلاق النار على اليهود بعد الآن".

كما بعث وزير الخارجية يسرائيل كاتز برسالة أخرى إلى إيران عندما قال بصراحة، إن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تتحول إلى عمل عسكري لوقف برنامج الأسلحة النووية الإيراني بعد الأخبار التي أعلنت أن إيران أعلنت أنها ستقدم نوعًا جديدًا من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

وتم إرسال رسالة إسرائيلية أخرى إلى إيران يوم الجمعة الماضي، عندما أجرت القوات الجوية الإسرائيلية تجربة صاروخ باليريوس طويل المدى من نوع أريحا قادر على حمل رأس نووي.

وعلى عكس البروتوكول المعتاد عندما يختبر الجيش الإسرائيلي الصواريخ، فإن وزارة الدفاع في تل أبيب كانت غامضة عن قصد حول إطلاق الاختبار من قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي.

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وجاء في بيان: "أجرت مؤسسة الدفاع تجربة إطلاق منذ دقائق قليلة لنظام صاروخي من قاعدة في وسط البلاد"، مضيفًا أن الاختبار تم التخطيط له مقدمًا وكان ناجحًا.

وحصلت إيران على الرسالة، التي لمست على ما يبدو عصبًا خامًا.

وأطلق وزير الخارجية جواد ظريف تغريدة ادعى فيها أن "الصاروخ النووي" كان "موجهًا إلى إيران" وانتقد أربع قوى عالمية غربية لعدم تقديم شكوى "بشأن الترسانة النووية الوحيدة في غرب آسيا".

وإذا ألقينا الآن نظرة على التطورات على أرض الواقع في الهلال الشيعي الإيراني، فسوف نفهم مخاوف الحكومة الإسرائيلية.

وفي العراق، تحاول إيران بكل قوتها تهدئة الاضطرابات الشعبية المستمرة وتثبيت حكومة أخرى موالية لإيران بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بينما تواصل تحويل شمال شرق العراق إلى قاعدة صاروخية.

كما أفاد المتظاهرون العراقيون الآن، أن الحشد الشعبي قد لجأ إلى تكتيك قديم قائم على المثل: إذا لم تستطع التغلب عليهم انضموا إليهم.

وتسلل أعضاء المنظمة ذات الغالبية الشيعية إلى المظاهرات، ويحاولون قتلهم من الداخل عن طريق زرع الفتنة أو الاعتقالات المفاجئة.

ليلة السبت الماضي، علاوة على ذلك، قصفت طائرة بدون طيار مجهولة منزل مقتدى الصدر، الفائز في الانتخابات العراقية الأخيرة، الذي يدعم المظاهرات، وهو معروف أيضًا بمقاومته ضد محاولة إيران لتحويل العراق إلى لبنان ثانٍ.

كما أرسل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عن كثب، قاسم سليماني، قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، إلى بغداد من أجل ضمان أن يصبح السياسي الموالي لإيران خليفة للمهدي.

وفي سوريا، في غضون ذلك، يُزعم أن إسرائيل نفذت غارتين جويتين جديدتين على "قوة القدس" وحلفائها في محيط بلدة البوكمال الحدودية التي كانت مقرًا لهجمات سلاح الجو الإسرائيلي السابقة ضد أهداف إيرانية.

كما ذكرت وسائل الإعلام العربية، أن خمسة من أعضاء الميليشيات الإيرانية قتلوا في الضربة الثانية بينما دمرت الأولى مستودع ذخيرة لقوة القدس.

وثم هناك لبنان حيث يقوم حزب الله ببناء قوات على طول الحدود مع إسرائيل، حسبما أفاد جيش الدفاع الإسرائيلي الأسبوع الماضي.