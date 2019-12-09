كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران ترفع الضرائب فيما تضرب العقوبات الأمريكية عائدات النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ومن المقرر أن تقلل إيران من اعتمادها على صادرات النفط من خلال زيادة الضرائب واقتراض المزيد من الأموال وخفض الدعم عن الطاقة، كما تعهد الرئيس حسن روحاني اليوم الأحد، بأن الجمهورية الإسلامية يمكن أن تصمد أمام الضغوط التي تفرضها العقوبات الأمريكية الصارمة والاضطرابات العنيفة التي شوهدت منذ عقود.

ومع توقع انخفاض عائدات النفط بنسبة 70 في المائة، قال السيد روحاني للبرلمان اليوم الأحد عندما كشف النقاب عن ميزانية السنة المالية الإيرانية المقبلة "تهدف إلى مقاومة العقوبات وإعلان العالم أننا ندير هذه الدولة على الرغم من العقوبات".

ومن المتوقع الآن أن يبلغ إجمالي ميزانية العام المقبل، والتي تحتاج إلى موافقة البرلمان، 4845 تريليون ريال، وهذا يعادل 115.3 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي الذي وافقت عليه الحكومة والذي يستخدم لبعض واردات السلع أو أقل بقليل من 40 مليار دولار بسعر السوق الحرة غير الرسمي.

كما توقعت الجمهورية الإسلامية، أن تصدر صادراتها من النفط الخام حوالي 482 تريليون ريال في العام المقبل، أي ما يقرب من 70 في المائة أقل من هذا العام.

وهذا يعادل بيع حوالي 500،000 برميل من النفط يوميًا، حسبما تشير وسائل الإعلام المحلية، بانخفاض عن 2.8 مليون برميل يوميًا قبل إعادة فرض العقوبات في مايو بعد انسحاب دونالد ترامب من الولايات المتحدة من الصفقة النووية التاريخية المتفق عليها مع القوى العالمية.

كما ستبيع الحكومة المزيد من السندات الإسلامية في السوق المحلية لتعويض النقص في عائدات النفط وتتوقع جمع 114.8 تريليون ريال من بيع الشركات الحكومية، كما تخطط الحكومة لزيادة الإيرادات من الضرائب بنسبة 13 في المائة إلى 1950 تريليون ريال، وهي ضربة أخرى للشركات التي تكافح بالفعل في ظل الاقتصاد المتباطئ. توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5 في المائة هذا العام.

وقال محلل اقتصادي: "يمكننا أن نرى بوضوح في مشروع قانون الميزانية أن إيرادات الحكومة قد بلغت أدنى مستوياتها بسبب العقوبات، تضغط إيران على جميع القطاعات لتوليد الدخل ولكن ليس من الواضح ما إذا كان الضغط على القطاعات الأخرى سيؤتي ثماره عندما تشعر الشركات الخاصة بالضغط أيضًا.

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وأثار قرار الحكومة الشهر الماضي بزيادة أسعار البنزين بمقدار النصف أسوأ اضطرابات منذ الثورة الإسلامية في عام 1979، خرج مئات الآلاف من الإيرانيين إلى الشوارع، مما أدى إلى حملة صارمة. وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الوفيات بـ 208.

وعلى الرغم من الاضطرابات، تتمسك طهران بخطتها لخفض الدعم عن الطاقة وتتوقع أيضًا خفض الدعم عن الغاز والكهرباء والبنزين وكذلك الوقود لمصانع البتروكيماويات.

ومن أجل تخفيف العبء على العائلات الأكثر فقرًا، ستقدم المساعدات النقدية إلى أكثر الناس تضررًا، من المتوقع أن ترتفع الرواتب الحكومية بنسبة 15 في المائة، بينما من المتوقع أن ترتفع ميزانية القطاع الصحي بنسبة 83 في المائة.

وقال روحاني: "إننا نحاول تخفيف الضغط"، في ظل الظروف الحالية، نواجه صعوبات عديدة في الواردات والصادرات والمعاملات المالية ولدينا مشاكل في صادرات النفط."

ومع ذلك، فإن تدابير الرعاية الاجتماعية قد لا تحدث الفرق الذي يتوقعه الكثير من الناس.

وقال أحد الخبازين في أحد أحياء الدرجة الدنيا في طهران: "ربما تعتقد أن الخبز رخيص لكن لديّ عملاء لا يمكنهم تحمل تكاليف الخبز وتأجيل الدفع، المزيد من الناس الأغنياء يعطونني بعض المال [كمؤسسة خيرية] حتى أتمكن من تقديم الخبز للفقراء مجانًا.

