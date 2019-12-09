كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: خفضنا عدد قواتنا في اليمن إلى 5000 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء السوداني اليوم الأحد، إن الخرطوم خفضت عدد القوات التي لديها في اليمن من 15000 إلى 5000، مما يؤكد تراجع القوات التي قال إنه لا يمكن حلها عسكريا.

وقدم عبد الله حمدوك، الذي يرأس حكومة مدنية تشكلت في سبتمبر بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش بعد الإطاحة بالزعيم طويل الأجل عمر البشير، تفاصيل مستويات القوات في الأماكن العامة لأول مرة عند عودته من المحادثات في واشنطن.

وقال حمدوك للصحفيين في مؤتمر صحفي عقب زيارته إلى واشنطن "فيما يتعلق باليمن قلنا أنه لا يوجد حل عسكري ويجب أن يكون هناك حل سياسي".

وكانت هناك تكهنات، بأن السودان سيخفض عدد قواته منذ أن أعلنت الإمارات العربية المتحدة في يونيو أنها خفضت وجودها العسكري في اليمن، وسحبت في وقت لاحق قواتها من ميناء عدن الجنوبي.

وانتقدت بعض الجماعات السياسية انتشار القوات السودانية في اليمن.

كما ينظر إلى النزاع في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وإيران.

ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم المراكز الحضرية الكبيرة، إنهم يقاتلون نظاما فاسدا.

وقالت مصادر في الرياض، إن الرياض تجري محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر حول وقف إطلاق النار، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الخروج من حرب لا تحظى بشعبية في أعقاب انسحاب القوات الإماراتية، شريكها الرئيسي في التحالف العسكري.

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كما قتلت الحرب عشرات الآلاف من الناس ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة.

"محادثات في واشنطن"

وقال حمدوك، إنه لم تكن هناك مناقشات خلال زيارته لواشنطن حول سحب القوات السودانية من اليمن.

وخلال الزيارة، قال إنه أجرى محادثات ناجحة مع المسؤولين الأمريكيين بشأن إبعاد السودان من قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للخرطوم بالحصول على الدعم المالي الذي تمس الحاجة إليه من المقرضين الدوليين.

كما أضافت الحكومة الأمريكية السودان إلى قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993، بسبب مزاعم بأن حكومة البشير الإسلامية كانت تدعم الجماعات الإرهابية.

وقال حمدوك للصحفيين في مطار الخرطوم، إنه من القائمة الأولية التي تضم سبعة شروط لإبعاد السودان من القائمة، بما في ذلك محادثات حقوق الإنسان ومحادثات السلام مع المتمردين، تم التعامل مع الجميع في قضية تعويض عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية.

وقال، إن التعاون في مكافحة الإرهاب كان "قضية مستمرة"، يجب أن يمر رفع السودان من القائمة عبر الكونغرس، وقال حمدوك إنه لم يتم الاتفاق على جدول زمني لهذه العملية.

وخلال زيارته التي استمرت خمسة أيام، وافق السودان والولايات المتحدة على تبادل السفراء لأول مرة منذ 23 عامًا.

وقال حمدوك، إنه أجرى أيضًا محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن الدين الخارجي للسودان والذي يبلغ حوالي 60 مليار دولار.

