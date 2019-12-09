كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تشهد أكبر الاحتجاجات منذ زيادة عدد الديمقراطيين بالانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمعت حشود كبيرة من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء في هونج كونج، اليوم الأحد، في أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ الانتخابات المحلية التي عقدت الشهر الماضي، والتي عززت الحركة المؤيدة للديمقراطية التي تسعى إلى الحد من سيطرة الصين.

وكانت هذه هي المرة الأولى أغسطس، التي تتلقى فيها الجبهة المدنية لحقوق الإنسان - التي تنظم مسيرات قوامها مليون شخص في وقت سابق من العام والتي أصابت المركز المالي الآسيوي - إذن السلطات من التجمع.

وقدرت الاقبال بنحو 800 الف بينما، قالت الشرطة 183 الفا.

و ردد المتظاهرين هتافات "الكفاح من أجل الحرية! قف إلى جانب هونج كونج! "ردد المتظاهرون، من الطلاب إلى المحترفين والمسنين، من مسيرة من حديقة فيكتوريا في منطقة التسوق الصاخبة نحو المنطقة المالية.

ومع حلول الظلام، قام بعض المتظاهرين برسم لوحات معادية لبكين على مبنى بنك الصين.

وعادت المستعمرة البريطانية السابقة التي كان عدد سكانها 7.4 مليون نسمة إلى الحكم الصيني في عام 1997، وهي محكومة بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تضمن الحريات غير المسموح بها في الصين القارية، لكن الكثيرين يخشون من أن بكين تشدد الخناق.

وقال لورانس، الطالب البالغ من العمر 23 عامًا، لقد حان وقت عيد الميلاد قريبًا، لكننا لسنا في مزاج نحتفل به بعد الآن.

وقد حمل ملصقًا يقول، إن أمنيتي في عام 2020 هي حق الاقتراع العام، في إشارة إلى مطالب بإجراء تصويت مفتوح على زعيم المدينة، حاليًا كارى لام الذي لا تحظى بشعبية في بكين.

كما تلوم الصين ستة أشهر من الاضطرابات على تدخل الحكومات الأجنبية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويوم السبت الماضي، مُنع اثنان من قادة غرفة التجارة الأمريكية في هونغ كونغ من الدخول إلى مدينة ماكاو الصينية المجاورة، دون أي تفسير.

"لام تحت الضغط"

تقول لام إنها، سمعت الناس لكنها لم تقدم تنازلات على الرغم من الفوز الكبير للأحزاب المؤيدة للديمقراطية في الانتخابات المحلية قبل أسبوعين، حصلوا على ما يقرب من 90 ٪ من 452 مقعد المجالس المحلية في إقبال قياسي.

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وفي احتجاج اليوم الأحد، تراوحت هتافات "خمسة مطالب، وليس أقل"، في إشارة إلى مطالب تتراوح بين استقالة لام وعفو عن المعتقلين.

وقالت يونيو، أم تبلغ من العمر 40 عامًا وهي ترتدي ملابس سوداء جالسة على العشب في فيكتوريا بارك "سأقاتل من أجل الحرية حتى أموت لأنني من هونج كونج".

وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 11 شخصًا آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و63 عامًا، وصادروا أسلحة بما في ذلك سكاكين الجيش، والألعاب النارية، والرصاص، ومسدس نصف أوتوماتيكي، وهي أول عملية ضبط لمسدس خلال الاحتجاجات.

وكان العنف نادرًا بالنسبة لهونغ كونغ، وقد تصاعد العنف على مدار العام، حيث قام المحتجون بإشعال النار في السيارات والمباني، والقوا قنابل البنزين، وألقوا الحطام من الجسور على المرور ومراكز التسوق المخربة.

ووردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وفي بعض الأحيان بنيران حية.

وتزامنت الاحتجاجات في يونيو، بشأن مشروع قانون لتسليم المجرمين الآن والذي من شأنه أن يسمح للناس بإرسالهم إلى الصين القارية لمحاكمتهم، ثم تطورت لتصبح دعوات ديمقراطية أوسع.

ولم يكن هناك تعليق اليوم الأحد من حكومة هونغ كونغ، رغم أنه في اليوم السابق تعهدت "بتواضع" بالاستماع وقبول النقد.

كما وعد رئيس الشرطة الجديد باتباع نهج مرن للاحتجاجات، مع "كل من النهج الصعب واللين".

ومنذ شهر يونيو، شهدت هونغ كونغ أكثر من 900 مظاهرة ومسيرة واجتماعات عامة، انتهى الكثير منها بمواجهات عنيفة. تم القبض على ما يقرب من 6000 شخص.

ومع ذلك، كان هناك هدوء نسبي منذ تصويت 24 نوفمبر.

وبينما تظهر المظاهرات بشكل يومي تقريبًا، وفي بعض الأحيان تعطل الأعمال التجارية والمدارس ووسائل النقل، تستمر الحياة بالنسبة لمعظم الأشخاص بشكل طبيعي.

