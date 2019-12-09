المغرب العميق..مصرع امراة وجنينها بعد رحلة لساعات في مسالك وعرة للوصول إلى المستشفى

لقيت امرأة حامل مصرعها، اليوم الأحد، بالمستشفى الإقليمي لأزيلال، جراء مضاعفات صحية ناتجة عن حالة المخاض.

وحسب مصادر محلية، فإن شابة في الثلاثينيات تنحدر من دوار “اقدارن” جماعة ايت عباس ضواحي ازيلال، لقيت مصرعها رفقة جنينها نتيجة نزيف حاد أثناء المخاض.

وأضاف المصدر ذاته، أن تأخر سيارة الإسعاف ووعورة المسالك الطرقية، لم تساعد في إنقاذ الهالكة التي استغرق نقلها للمستشفى ساعات، حيث باءت مجهودات المصالح الطبية لإنقاذها بالفشل.

هذا وجرى وضع جثة الهالكة في مستودع الأموات بنفس المستشفى، وسط حزن كبير في عائلتها، بعدما تركت وراءها طفلا صغيرا.