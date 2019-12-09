شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتلف ١٧٥٠ لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في صعدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:28 صباحًا, 9 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني في جبهة مران بمحافظة صعدة أمس كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرة التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في أطراف سوق الملاحيط.

وقال رئيس المركز الإعلامي في محور مران عادل القدسي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن الفرق الهندسية فككت ١٧٥٠ لغمًا وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا على أطراف سوق الملاحيط، وأن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قامت بزرع كميات كبيرة من الألغام المضادة للأفراد المحرمة دولياً والعبوات الناسفة المستوردة والمصنوعة محلياً.

وأشار القدسي إلى وجود الكثير من حقول الألغام التي مازالت الفرق الهندسية تعمل على نزعها والتي تشكل عائقا أمام الأهالي للعودة إلى منازلهم.

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