شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل رجل إطفاء.. جريمة تصيب ألمانيا بالصدمة والان نبدء بالتفاصيل
وكان الضحية، 49 عاما، في نزهة خارج المنزل مع زوجته وزوجين آخرين مساء يوم الجمعة في مدينة أوجسبورج بجنوب البلاد عندما تورط في نزاع مع مجموعة من الشباب، حيث أصابه أحدهم في رأسه وطرحه أرضا، وتوفي في مكان الحادث. ولا يزال من غير الواضح سبب حدوث المشاجرة.
وتم القبض على اثنين من المراهقين، 17 عاما، إذ قالت الشرطة ووزارة الداخلية في بافاريا إن أحدهما يشتبه في أنه المتهم الرئيسي.
وكلاهما كانا معروفين سابقا لدى الشرطة وسيمثلان أمام المحكمة اليوم الاثنين. وقال يواخيم هيرمان وزير داخلية بافاريا إن "هذا الهجوم الرهيب صدم الكثير من الأشخاص في أوجسبورج وفي أماكن أبعد من ذلك"، مشيدا بالوتيرة السريعة لتحقيقات الشرطة.
في أوجسبورج ، أضاء السكان الشموع في موقع الجريمة وتجمع العشرات من رجال الاطفاء لإحياء ذكرى زميلهم.
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