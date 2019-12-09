شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: ملتزمون بدعم التعاون الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام أباد اليوم بمناسبة الذكرى السنوية لـ"يوم ميثاق سارك" الذي يصادف الثامن من ديسمبر كل عام بأن باكستان تسعى دائمًا إلى تعزيز دور ونشاط رابطة سارك لجعلها منظمة فاعلة لتحقيق التعاون الإقليمي على أساس المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء.
وقال عمران خان إن باكستان تؤمن في أن التقدم والازدهار يعد أساساً لتحقيق البيئة السلمية والآمنة في جنوب آسيا، حاثًا الدول الأعضاء في "سارك" على بذل جهود مخلصة وجادة لاستكشاف الإمكانية الحقيقية لتحقيق التنمية وتقدم المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: ملتزمون بدعم التعاون الإقليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.