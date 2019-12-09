مستقبل التحالفات العالمية يتصدر أجندة "المنتدى الاستراتيجي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق في دبي أعمال النسخة الـ12 من المنتدى الاستراتيجي العربي في 9 ديسمبر/كانون الأول، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتنعقد نسخة هذا العام من المنتدى الاستراتيجي العربي تحت عنوان "استشراف العقد القادم 2020-2030"، بمشاركة متحدثين بينهم مسؤولون دوليون وخبراء استراتيجيون عالميون.

ويتضمن المنتدى 6 جلسات حوارية ومحاضرتين ضمن أعماله التي تتواصل على مدى يوم كامل بهدف تقديم تصورات مستقبلية مبنية على المعطيات والمؤشرات الراهنة لتضع في متناول صنّاع القرار قراءات دقيقة يمكن الاستناد إليها.

ويتحدث في جلسة "مستقبل الأسلمة خلال العقد القادم" كل من عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية بالإمارات، والخبير والكاتب البريطاني إد حسين، ويديرها فيصل عباس رئيس تحرير "عرب نيوز"، وتتناول التوقعات الخاصة بالإسلام السياسي خلال السنوات الـ10 المقبلة.