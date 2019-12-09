راموس يدفع صلاح للانضمام إلى برشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفضل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، الانضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني عن غريمه ريال مدريد الإسباني، وذلك بسبب رغبته في عدم اللعب بجانب سيرخيو راموس، قائد الفريق الملكي، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية.

وربطت عدة تقارير صحفية صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول والانتقال إلى أحد الغريمين برشلونة أو ريال مدريد، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الليفر على مدار الموسمين الماضيين، بالتتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 و22 هدفا على الترتيب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إل ديسماركي" الإسبانية، فإن فورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد استفسر عن إمكانية ضم صلاح، لكنه تلقى رفضا غير متوقع من الدولي المصري، الذي أكد أنه لا يريد اللعب مع سيرخيو راموس قائد الفريق الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح لم يغفر لراموس ما فعله معه في نهائي النسخة قبل الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، حين تسبب قائد الريال في إصابة النجم المصري بخلع في مفصل الكتف في أول نصف ساعة من اللقاء الذي حسمه ريال مدريد بالفوز على ليفربول بنتيجة 3-1.

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صلاح (27 عاما) لم يستطع استكمال المباراة بعد تدخل راموس العنيف، الأمر الذي أثر على مستوى ليفربول طوال أحداث اللقاء، كما أن اللاعب الدولي المصري غاب لفترة تقترب من شهر بسبب هذه الإصابة.

وأبلغ صلاح وكيل أعماله أنه إذا وافق على الانضمام إلى أي فريق إسباني، فسيكون برشلونة وليس ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، أكدت في وقت سابق أن صلاح لا يريد الرحيل عن ليفربول بعدما أصبح واحدا من أفضل لاعبي العالم.

يذكر أن صلاح أسهم في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بالنسخة الماضية بالفوز على توتنهام الإنجليزي في المباراة النهائية بهدفين دون رد.