رئيس جواتيمالا يتعهد بتصنيف حزب الله "إرهابيا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد رئيس جواتيمالا المنتخب أليخاندرو جياماتي بتصنيف "حزب الله" اللبناني كمنظمة "إرهابية" الشهر المقبل، بمجرد تولي مهام منصبه.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الأحد، في القدس، وفق صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية.



وقال جياماتي "بمجرد تولي مهام منصبي الشهر المقبل سأوافق على إعلان مليشيا (حزب الله) اللبنانية كمنظمة إرهابية".



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وبتلك الخطوة المتوقعة تنضم جواتميالا إلى الكثير من دول العالم، التي تصنف "حزب الله" منظمة "إرهابية".

وفاز أليخاندرو جياماتي في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، التي جرت في شهر أغسطس/آب الماضي، بعد تغلبه على منافسته الاشتراكية الديمقراطية ساندرا توريس.

ووفقاً للمحكمة الانتخابية، حصل جياماتي بعد فرز نحو 90% من بطاقات الاقتراع على 59,33% من الأصوات، متقدماً بفارق شاسع على توريس التي كانت تفوقت عليه في الجولة الأولى التي جرت في يونيو/حزيران الماضي.