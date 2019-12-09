الغنوشي يعترف بأخطاء إخوان تونس تجاه "الدستوري الحر"

أجبرت الخطوات التصعيدية التي اتخذتها كتلة الحزب الدستوري الحر، رئاسة مجلس نواب الشعب في تونس، على الاعتذار عن العبارات التي أطلقتها ضدهم، النائبة عن حركة النهضة الإخوانية جميلة الكسيكسي.



ورأى كثير من المراقبين أن الاعتذار الصادر من رئاسة مجلس نواب الشعب، الذي يترأسه راشد الغنوشي انتصار سياسي للحزب الدستوري الحر المعتصم منذ خمسة أيام.

وقال منحي البياري، القيادي بالحزب الدستوري الحر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن اعتذار رئاسة مجلس نواب الشعب هو دليل على الأساليب غير الأخلاقية التي يتبعها نواب الإخوان ضد خصومهم.

وأوضح أن الحزب الدستوري الحر سيواصل صموده ضد الحركة الإخوانية وكل أتباعها وأصدقائها لحماية السيادة التونسية من كل التأثيرات الخارجية وضد كل المكونات السياسية التي تحاول إقصاء الفكر البورقيبي في تونس والفكر الحداثي الممثل له.

وفي خطوة تصعيدية أقدمت كتلة الدستوري الحر صباح الأحد على الاعتصام في المكان المخصص لرئاسة البرلمان التونسي، ما جعل رئيس المجلس راشد الغنوشي يتغيب عن جلسة قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2020.

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ورفع نواب كتلة الدستوري الحر شعارات تندد بما سموه "نعوتا لا أخلاقية" التي صدرت من كتلة الإخوان ونائبتها جميلة الكسيكسي الأسبوع الماضي.

كما احتشد أمام البرلمان آلاف المناصرين للحزب الدستوري الحر، رافعين شعارات تطالب حركة النهضة الإخوانية بالاعتذار.

وكان الغنوشي قد منع الصحفيين السبت من تغطية الاعتصام الذي تقوده كتلة الحزب الدستوري الحر داخل البرلمان.

ودفع هذا النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لاتهام الغنوشي، في بيان، باتباع سياسة التعتيم الإعلامي، وهو أمر منافٍ للقانون وللأعراف الإعلامية في تونس منذ سنة 2011.

وفي وقت سابق، حذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى في كلمة مسجلة، من مخاطر استعمال القوة ضدها، مؤكدة تلقيها تهديدات من قبل حركة النهضة باستخدام القوة لإخراجها من البرلمان، وهو ما يتعارض مع قوانين الحصانة التي تحمي نائب الشعب.

وأفادت مصادر مقربة من الحزب الدستوري الحر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، رفضت الكشف عن هويتها، بأن عبير موسى تلقت تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل عناصر إخوانية، وذلك منذ إعلان النتائج الأخيرة للانتخابات التشريعية.