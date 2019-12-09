السعودية تلغي قرار المدخل الخاص بالنساء في المطاعم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365

ألغت المملكة العربية السعودية، شرط الدخول إلى المطاعم عن طريق بابين أحداهما للنساء والآخر للرجال، في إطار سعي المملكة لتعديل بعد العادات الخاصة بالتعامل بين فئات المجتمع، وتطوير الداخل السعودي بما يتناسب مع رؤيتها 2030.



وأعلنت المملكة هذا القرار، حيث كان يشترط على كل المطاعم داخلها، تخصيص مدخل خاص بالنساء والعائلات، وآخر منفصل للرجال والشباب.

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وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”: “ألغى تسهيل الاشتراطات البلدية لأنشطة المطاعم والمطابخ اشتراط مدخل للعزاب ومدخل للعوائل”.

وعلى ما يبدو أن المملكة العربية السعودية تسابق الزمن للظهور بمظهر “المجتمع المنفتح على ثقافة الآخرين”، في تحدٍّ صارخ للقواعد الاجتماعية الصارمة المعمول بها منذ نشأتها، فعلى مدار عقود مضت كان يُحظر اختلاط الرجال بالنساء في الأماكن العامة.

ومنذ بزوغ نجم ولي عهد المملكة “الأمير محمد بن سلمان”، والذي كان له رأي مخالف لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يخص تلك العادات الصارمة، التي كان منها عدم قيادة النساء للسيارات أو السفر بدون محرم، والذي قام بإلغاء كل هذه القيود، في خطوة اعتبرها المحللون ناجحة.

وعلى مدى نحو عام أو ما يزيد خفت قيود حظر الاختلاط كثيرا في المملكة بعد أن توقفت المطاعم والمقاهي ومراكز المؤتمرات وقاعات الحفلات عن فرض تطبيق تلك القيود بشكل صارم.

وتسعي السعودية حاليا إلى تخفيق قيود نظام ولاية الرجل على المرأة عموما، واتخذت الرياض بالفعل خطوات إلغاء ولاية الزوج أو الأب أو الأخ على المرأة بأخذ رأيه أو موافقته على بعض القرارات المهمة.