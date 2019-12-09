درباس للأنباء: البعض يعوّل على أن الانتفاضة الشعبية قد أصيبت بالفتور

وصف الوزير السباق ​رشيد درباس​، "المرحلة الراهنة في لبنان بورشة الفوضى العامة"، مشيرا الى ان "من تسنى له مشاهدة السجال العنيف بين نائبة رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​مي خريش​ والنائب في ​كتلة المستقبل​ ​هادي حبيش​ خلال برنامج صار الوقت تكشف له أن المتاريس قائمة بين جميع الفرقاء حلفاء وغير حلفاء حتى على مستوى القمة، وفي الوقت عينه هؤلاء جميعا هم شركاء بالفعل وبالامتناع في هذه الفوضى العامة".

وفي حديث لـ"صحيفة الانباء" اعتبر درباس أن "التيار الوطني الحر على سبيل المثال لا الحصر يلاحق ​رفيق الحريري​ حتى في قبره للقول ان الفساد من هنا من هذا القبر، دون أن يكون لديه مانع بين الحين والآخر من التعامل مع وريث رفيق الحريري ​سعد الحريري​، بهدف استعارة شعبيته ونواب كتلته لصناعة أمجاد سياسية ومنها رئيس جمهورية، وكذلك رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري رفض أن يكون رئيسا لحكومة مستنسخة، لكن أن يكون شريكا في تسمية رئيس ​الحكومة​ أو أن يكون له من يمثله داخل الحكومة ولو من بعيد، فهذا يعني أنه رضي أن يتحمل مسؤولية الفشل وقد ترك مقود القيادة، فإذا كان المقود بيده وكان يحاذر من الفشل فكيف هي الحال اذا كان المقود بيد غيره"؟

وعما اذا كان يرى الحكومة العتيدة على موعد أكيد مع السقوط في الشارع فيما لو تألفت من خارج المطالب الشعبية، لفت درباس الى أن "هناك من يعوّل على أن الانتفاضة الشعبية قد أصيبت بالفتور وان الثوار لن يعودوا كما كانوا في زخمهم الأول".