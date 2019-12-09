علامة: هل يدرك المعرقلون لولادة الحكومة خطورة الوضع ماليا ومعيشيا؟

سأل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ أنه "في خضم أزمة التكليف وتأليف ​الحكومة​ العتيدة، هل يدرك المعرقلون لولادة الحكومة مدى خطورة ​الوضع المالي​ والإقتصادي والمعيشي؟، هل يملكون الإجابات المطمئنة لاستفسارات المواطنين القلقين على مستقبلهم ووظائفهم ومؤسساتهم التي تعاني تدهورا وصل إلى حدود الإنهيار؟".

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