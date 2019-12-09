ابو سليمان : اننا في الهاوية ومن يقول العكس يضلل الناس

أعلن ​وزير العمل​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​كميل أبو سليمان​، "ان ​لبنان​ في الهاوية ومن يقول العكس يضلل الناس"، مؤكداً "الحاجة الى حكومة ذات مصداقية". وفي حديث تلفزيوني لفت ابو سليمان الى ان "الوضع حرج، ولا بد اختيار الأفضل للبلد ولا يمكننا تشبيه لبنان بأي بلد إذ لكلّ بلد ظروفه"، موضحاً "حاجة لبنان لدعم خارجيّ و​صندوق النقد الدولي​ هو الجهة الصالحة"، مشيراً الى انّ "أموال ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ موجودة ب​الليرة اللبنانية​ ولكنه متخوّف من أن تنخفض قيمة الليرة".

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