نديم الجميل: المطران عودة وضع إصبعه على الجرح

اعتبر النائب نديم الجميّل رداً هلى منتقدي كلام سيادة ​المطران الياس عودة​ اليوم أن "سيادة المطران عوده وضع الاصبع على الجرح في عظته اليوم خلال ذكرى استشهاد جبران"، مشيرا الى أننا "لن نقبل ‏باستمرار الخضوع الرسمي وغير الرسمي لما يقرره ​السلاح​ غير الشرعي ل​لبنان​ واللبنانيين".

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