اعلن مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ روبرت أوبراین، في حديث تلفزيوني، ان "حادث ​إطلاق النار​ في قاعدة "بینساكولا" البحریة بولایة فلوریدا یبدو ھجوما إرھابیا"، داعياً الى "انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي". من جانبه طالب وزیر الدفاع الأميركي ​مارك إسبر​، بـ"مراجعة إجراءات فحص الأجانب القادمین إلى ​الولايات المتحدة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأميركي: هجوم فلوريدا يبدو إرهابيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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