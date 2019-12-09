رئيس غواتيمالا المنتخب يتعهد باعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

تعهد رئيس ​غواتيمالا​ المنتخب أليخاندرو جياماتي، عبر صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" الاسرائيلية، بأن "بلاده ستعتبر منظمة ​حزب الله​، منظمة إرهابية حال توليه منصبه رسميا الشهر المقبل". هذا وتصنف ​إسرائيل​ و​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​، حزب الله منظمة إرهابية، لكن ​الاتحاد الأوروبي​ يصنف فقط جناحه العسكري منظمة إرهابية.

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