أوضحت ​وزارة الاشغال​ العامة والنقل، انه نظرا لكثافة هطول ​الامطار​ خاصة في العاصمة ​بيروت​ وما نتج عن ذلك من تجمع للمياه في بعض احيائها وحصول فياضانات وتحميل وزارة الاشغال المسؤولية على بعض ​وسائل التواصل الاجتماعي​، فإن اعمال الصيانة وتصريف مياه الامطار في ​مدينة بيروت​ تقع على عاتق ​البلدية​، وان وزارة الاشغال ومن موقع التنسيق والتكامل بين اجهزة ​الدولة​ فهي على أتم الاستعداد لتقديم المساندة والدعم وفق الامكانيات المتوفرة لديها اقتضى التوضيح.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الأشغال ترد على الانتقادات:الصيانة وتصريف مياه الامطار في بيروت على عاتق البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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