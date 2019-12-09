شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تأبين البرلمان للنائب محمد بدوي دسوقي ورئيس النواب يعلن خلو المقعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، تأبين النائب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو المجلس عن دائرة قسم الجيزة، والذي وافته المنية الاسبوع الماضي، أثناء حفل زفاف نجلته في أحد الفنادق الكبرى، و أعلن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، خلو المقعد البرلماني تمهيداً لإجراء انتخابات تكميليه.

وأعلن الدكتور علي عبد العال، إخطارة من وزير الداخلية بوفاه المغفور له النائب محمد بدوي السيد دسوقي، عن الدائرة الأولي ومقرها قسم شرطة الجيزة.

ونعي عبد العال، النائب المتوفي داعياً إلي الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ودعا المجلس الوقوف وقراءه الفاتحة ترحما علي روح النائب العزيز.

من جانبه قال النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب بالجيزة، إن "دسوقي" كان يتميز بالأخلاق الطيبة والوطنية الشديدة، متابعاً : نعزي انفسنا وأبناء المحافظة في الفقيد، كذلك وصفه النائب محمد فؤاد، بإنه كان غيوراً علي مصلحة الوطن والشعب، ودعا سعد بدير أن يتغمد الفقد بالرحمة ويسكنه فسيح جناته، قائلاً : كان نائباً محترم والفراق صعب.

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ونعي النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف مصر، باسم الائتلاف الفقيد، متابعاً : لقد أدي مهته برجولة وصدق وشفافية ومهمة وطنية، كذلك نعي رؤساء وممثلي الهيئات البرلمانية "دسوقي" مؤكدين أنه كان ذو اخلاق رفيعة، لكن العزاء أنه ترك أثر بين جميع زملاءه تحت القبة وأهل دائرته.

كما تقدم المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، باسمه واسم الحكومة بالعزاء في النائب محمد بدوي دسوقي، قائلاً : "نشاطر الاحزان في وفاه البرلماني، ونتقدم لاسرته بخالص العزاء وندعو له، لقد رحل مصحوب بدعوات كل من عرفة ومالم يعرفه، لاسيما وأن ظروف الوفاة كانت صعبة".

اللافت للنظر أن قانون مجلس النواب حدد في مادته (25) الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، بانه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مده عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفة.