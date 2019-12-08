حقق فوزه الثاني على التوالي.. الحسنية يهزم بارادو الجزائري وينفرد بصدارة مجموعته في “كاف”

عاد فريق حسنية أگادير مساء اليوم الأحد، بفوز مهم بهدفين دون رد، من أرض مضيفه نادي بارادو الجزائري، ضمن ثاني جولات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

ونجح الفريق السوسي في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه المهدي أوبيلا بعد مرور 27 دقيقة على ضربة البداية، مع العلم أن المضيف أتيحت له فرصة لإدراك التعادل عن طريق ركلة جزاء، نفذها يسري بوزوق، وصدها بنجاح عبد الرحمان الحواصلي في الدقيقة 35.

ولم يمهل ممثل كرة القدم الوطنية في المسابقة القارية، مضيفه أكثر من دقيقتين على بداية الجولة الثانية ليضيف ثاني الأهداف بواسطة القائد ياسين الرامي، قبل أن تُعلن صافرة البوركينابي جيان واتارا عن نهاية اللقاء الذي احتضنه ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، بفوز “غزالة سوس” بثنائية نظيفة.

وانفرد الفريق الأگاديري عقب هذا الفوز، بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، مبتعدا بـ3 نقاط عن الوصيف إنييمبا النيجيري، بينما يتذيل فريقا بارادو الجزائري، وسان بيدرو الإيفواري الترتيب بنقطة وحيدة لكل منهما.