زنازين بدون تهوية ولا إنارة.. مندوبية السجون تغلق “الكاشو” الذي كانت تضع فيه الزفزافي ورفاقه

بعد إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره حول معتقلي حراك الريف، أيام وضعهم في الزنازين الانفرادية، والذي أكد فيه على الظروف المزرية للزنازين التأديبية، كشفت رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، عن معطيات جديدة بخصوص هذه الزنازين.

وقالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، خلال حلولها ببرنامج “حديث مع الصحافة”، إن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أقفلت الزنازين الانفرادية التي كان المجلس قد وقف على أوضاعها المزرية.

ورغم تأكيد بوعياش، على أن مجلسها وقف على وضع معتقلي حراك الريف في زنازين انفرادية بدون كهرباء ولا تهوية، وعاين آثار كدمات على أجسادهم، إلا أنها تشبثت بنفي تعرض المعتقلين للتعذيب، بسبب انتفاء نية الإيذاء وانتزاع الاعترافات بالقوة، معتبرة أن الحديث عن “تعذيب” في حالة معتقلي حراك الريف هو “استعمال للكلمات في غير محلها”.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد وزعت معتقلي حراك الريف بسجن فاس على زنازبن انفرادية في مؤسيات سجنية مختلفة لمدة كانت قد حددتها في شهر ونصف مع الحرمان من الزيارة والاتصالات، قبل أن تعيد تجميعهم، وتتراجع عن عقوباتها التأديبية في حقهم.