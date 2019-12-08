البطولة الاحترافية.. اتحاد طنجة يهزم الرجاء الملالي ويتقدم في الترتيب

تغلب فريق اتحاد طنجة مساء اليوم الأحد، على ضيفه رجاء بني ملال، بهدف دون مقابل ، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من البطولة الاحترافية.

وانتهت مجريات الجولة الأولى من المباراة التي احتضنها ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، على إيقاع التعادل دون أهداف.

ونجح يوسف أنور خلال الشوط الثاني، وبالضبط قبل 4 دقائق على نهاية زمن اللقاء الأصلي من توقيع الهدف الوحيد في المباراة، لتعلن صافرة سليمان العاطفي عن نهاية المواجهة بفوز “فارس البوغاز” بهدف نظيف.

وتمكن اتحاد طنجة عقب هذا الفوز، وهو الثاني له في بطولة هذا الموسم، من الارتقاء للرتبة الثامنة في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما تجمدت نقاط رجاء بني ملال عند النقطة الواحدة في المركز الأخير.