منذ الأحد بالسعودية: لا فصل بين الجنسين في الأماكن العامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بات الاختلاط بين الرجال والنساء غير المرتبطين، مُتاحًا في الأماكن العامة بالسعودية، وفق قرار صاغته وزارة الشؤون البلدية والقروية، ما يعني أن النساء في السعودية، لن يحتجن بعد الآن، إلى استخدام مداخل منفصلة عن الرجال أو الجلوس خلف حواجز في المطاعم.

ويرفع الإجراء الجديد، سمة مميزة من القيود المحافظة التي كانت قائمة منذ عقود في السعودية، إذ إنه ينهي بشكل أساسي قواعد الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة، علما بأن بعض المطاعم والمقاهي في مدينة جدة الساحلية والفنادق الراقية في الرياض، قد سمحت بالفعل للرجال والنساء غير المرتبطين بالجلوس بحرية.

وفي جميع أنحاء السعودية، كانت القاعدة هي أنه لا يُسمح للرجل والمرأة غير المرتبطين بالاختلاط في الأماكن العامة، ولا تزال المدارس الحكومية ومعظم الجامعات الحكومية تفصل بين الجنسين، وكذلك معظم حفلات الزفاف السعودية.

ويتم تقسيم المطاعم والمقاهي في السعودية، بما في ذلك السلاسل الغربية الكبرى مثل ستاربكس، حاليًا عن طريق أقسام "العوائل" مخصصة للنساء اللواتي يخرجن وحدهن أو برفقة أقاربهن من الرجال، وقسم "العزاب" للرجال فقط، ولدى العديد منها أيضًا مداخل منفصلة للنساء وقواطع أو غرف للعائلات بحيث لا تكون فيها المرأة مرئية للعزاب.