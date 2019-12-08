بضغط إسرائيلي: رئيس غواتيمالا يعتبر حزب الله "منظمة إرهابية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر بيان صدر عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن رئيس غواتيمالا المنتخب، أليخاندرو جياماتي، تعهد بأن بلاده ستعتبر حزب الله اللبناني منظمة "إرهابية"، فور توليه منصبه رسميا الشهر المقبل، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الاثنين في القدس، يوم الأحد.

وأشار البيان الصادر عن كاتس أن جياماتي الذي يزور إسرائيل قال: "أول شيء سأفعله عندما سأتولى منصبي الشهر المقبل هو الموافقة على إعلان مجلس الأمن الغواتيمالي اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية".

وأضاف أنه "لن يتمكن أي ناشط في حزب الله من البقاء والعمل من غواتيمالا"، حسبما أورد البيان الذي شدد على أن جياماتي تعهد بالعمل في جميع أنحاء أميركا الوسطى لإقناع مزيد من الدول على اتخاذ هذا القرار، قائلاً: "أصدقاء إسرائيل هم أصدقائي وأعداء إسرائيل أعداءنا".

واتفق كاتس وجياماتي، حسبما جاء في البيان، على تعزيز التعاون الأمني بين الطرفين في مواجهة "حزب الله".

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وشكر كاتس جياماتي على نقل سفارة بلاده، في أيار/ مايو 2018، من تل أبيب إلى القدس، وذلك بعد يومين من نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس أيضا؛ تيمنًا بموقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي لاقى رفضا دوليا واسعا.

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا "حزب الله" على أنه "منظمة إرهابية"، فيما يصنف الاتحاد الأوروبي جناحه العسكري كـ"منظمة إرهابية".

وفرض "حزب الله"، الذي تأسس عام 1982 نفسه في الساحة السياسية اللبنانية، ودخل البرلمان لأول مرة في 2005، بينما يحظى في الحكومة الحالية بثلاث حقائب وزارية.

يذكر أن سفارة غواتيمالا قد أقيمت في القدس عام 1955 وظلت هناك حتى العام 1980. وبعد ذلك نقلت من القدس احتجاجا على سن قانون أساس "القدس عاصمة إسرائيل". وفي حينه بادرت 12 دولة لنقل سفاراتها إلى جانب غواتيمالا من القدس احتجاجا على القانون.