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شكرا لقرائتكم خبر عن بن هامل يوجه بإزالة البناء العشوائي بمدينة خليفة ومنطقة فوة القديمة بالمكلا والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
وجه مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض احمد بن هامل، اليوم، بإزالة جميع اعمال البناء العشوائي، في نزولة إلى منطقة وحدة خليفة حي المساكن، ومنطقة فوة القديمة.
ويأتي ذلك في الحملة التي اعتمدتها السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا لإزاحة اعمال البناء العشوائي، على اراضي المصالح العامة، والتي تعود بالضرر ، وما يؤثر سلبًا على التخطيط المستقبلي بتلك المناطق.
وشدد المهندس بن هامل، على اشغال مديرية المكلا، ومسؤول الرقابة والتفتيش، بتكثيف الرقابة ومنع اي بناء عشوائي مستحدث، وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمخالفين.
رافقه المدير الفني بالسلطة المحلية بالمديرية المهندس صالح فائز العمري، ومدير إدارة الأراضي بمكتب العقار الدكتور عادل حكيم، ومسؤول الرقابة والتفتيش بمكتب الاشغال العامة الفني خالد الجابري، ومدير مكتب الاشغال منطقة فوة محمد العمودي، وممثلين عن لجنة وحدة خليفة بحي المساكن.
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