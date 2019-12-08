اخبار العالم

بن هامل يوجه بإزالة البناء العشوائي بمدينة خليفة ومنطقة فوة القديمة بالمكلا

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بن هامل يوجه بإزالة البناء العشوائي بمدينة خليفة ومنطقة فوة القديمة بالمكلا والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019

وجه مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض احمد بن هامل، اليوم، بإزالة جميع اعمال البناء العشوائي، في نزولة إلى منطقة وحدة خليفة حي المساكن، ومنطقة فوة القديمة.

 

ويأتي ذلك في الحملة التي اعتمدتها السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا لإزاحة اعمال البناء العشوائي، على اراضي المصالح العامة، والتي تعود بالضرر ، وما يؤثر سلبًا على التخطيط المستقبلي بتلك المناطق.

Advertisements

 

وشدد المهندس بن هامل، على اشغال مديرية المكلا، ومسؤول الرقابة والتفتيش، بتكثيف الرقابة ومنع اي بناء عشوائي مستحدث، وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمخالفين.

 

رافقه المدير الفني بالسلطة المحلية بالمديرية المهندس صالح فائز العمري، ومدير إدارة الأراضي بمكتب العقار الدكتور عادل حكيم، ومسؤول الرقابة والتفتيش  بمكتب الاشغال العامة الفني خالد الجابري، ومدير مكتب الاشغال منطقة فوة محمد العمودي، وممثلين عن لجنة وحدة خليفة بحي المساكن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن هامل يوجه بإزالة البناء العشوائي بمدينة خليفة ومنطقة فوة القديمة بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا