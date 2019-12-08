تقرير استخباراتي: تركيا كانت على علم بتحركات داعش في سوريا

الأحد 8 ديسمبر 2019

صورة ارشيفية

كشفت الوثائق المتعلقة بالمخابرات العسكرية التركية أن السلطات كانت على دراية وثيقة بتحركات واتصالات تنظيم داعش في سوريا لاسيما مع مراقبة اتصالاته والمعلومات المتبادلة بين عناصره بصفة يومية.



وذكر موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، أنه أجرى دراسة لاتصالات المخابرات العسكرية التركية، وبدا أن هيئة الأركان العامة التركية كانت على اطلاع مستمر فيما يتعلق بمكاسب وانتصارات داعش في الداخل السوري وخصوصاً على وحدات حماية الشعب الكردية (المصنفة إرهابياً لدى السلطات التركية).

وأشار التقرير الاستقصائي إلى أن السلطات التركية كان تدرك جيداً تحركات التنظيم الإرهابي، حيث استمعت إلى المحادثات التي التقطتها المخابرات التركية.

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ويشير عدد من الملخصات اليومية للمخابرات، التي أرسلتها هيئة الأركان العامة إلى قوات الأمن، إلى التطورات المهمة التي يقوم بها داعش في دول الجوار التركي من خلال اعتراض إشارات المخابرات لوسائل التواصل بين مسلحي التنظيم الإرهابي.

ويتضمن موجز، بتاريخ 28 يوليو 2016، محادثات لمسلحي داعش سجلتها المخابرات التركية يوم 27 يوليو ، تحدثوا فيها عن التفجير الانتحاري في القامشلي والذي قتل فيه أكثر من 100 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، ومن ضمنهم شخصيات بارزة.

وفي موجز بتاريخ 25 يوليو 2016، اعترضت المخابرات التركية اتصالاً جديداً سُمع فيه مسلحو داعش وهم يتحدثون عن هجوم على بلدة صرين، أسفر عن مقتل أكثر من 300 من مقاتلي وحدات حماية الشعب.

وأظهرت الاتصالات التي تم اعتراضها في 30 يونيو 2016، أن الدواعش استولوا على قطع مختلفة من المعدات في مدينة البوكمال، من بينها 12 طائرة استطلاع، وخمس شاحنات محملة بالأسلحة ومركبات مختلفة.

وتؤكد الوثائق، التي يصفها الموقع بـ"السرية"، أن تركيا كانت تراقب عن كثب تحركات داعش، وكذلك العمليات المناهضة للتنظيم التي تقوم بها قوات التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، والقوات الحكومية الروسية والسورية.