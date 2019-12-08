شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب كوستاريكا والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم مدينة سامارا الساحلية بدولة كوستاريكا. وأفاد بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على مسافة 44 كيلومترا من المنطقة الغربية لشمال غربي مدينة سامارا الساحلية بكوستاريكا وعلى عمق يصل إلى حوالى 50 كيلومترا تحت سطح البحر. ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

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