شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» ينسحب من تشكيل حكومة لبنانية والان نبدء بالتفاصيل

سحب رجل الأعمال اللبنانى، سمير الخطيب، ترشحه لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حسبما ذكرت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء. وقال "الخطيب" إن الطائفة السنية تريد أن يترأس رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري الحكومة المقبلة. وجاء انسحاب الخطيب قبل يوم واحد من مناقشة مجلس النواب اللبناني، غدا الاثنين، الترشيحات لتكليف شخص بتشكيل حكومة جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الخطيب» ينسحب من تشكيل حكومة لبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.