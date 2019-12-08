إيران: مسودة ميزانية لمقاومة العقوبات

طهران ـ وكالات: قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مسودة لميزانية الحكومة بقيمة تبلغ نحو 39 مليار دولار للبرلمان امس قائلا إنها معدة لمقاومة العقوبات الأميركية عبر الحد من الاعتماد على صادرات النفط. ولم يذكر المسؤولون أرقاما لسعر النفط وكميات التصدير المستخدمة في الحسابات، رغم أن صندوق النقد الدولي ذكر أن إيران ستحتاج لأن تبلغ أسعار النفط ثلاثة أمثال مستوياتها الحالية لتحقيق التوازن في ميزانيتها في ظل تراجع صادراتها من الخام.

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