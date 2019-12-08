العراق: مسيرات طلابية وإطلاق سراح أكثر من ألفي متظاهر

بغدادـ وكالات: خرجت أمس مسيرات طلابية في العاصمة العراقية بغداد وبعض المحافظات الأخرى، وذلك بالتزامن مع إضراب غالبية مدارس بغداد. يأتي ذلك فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي عن إطلاق سراح 2626 من المتظاهرين السلميين،‎ ‎الذين اعتقلوا خلال الأيام الماضية. ووفق مصادر عراقية ، فإن الإضراب عن الدوام يشكل معظم مدارس شرق بغداد، كما قامت الحكومة العراقية في ذي قار بتعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين، فيما قامت القوات الأمنية في المحافظة بفتح 5 جسور وسط المدينة مع استمرار إغلاق جسر الزيتون. وتستمر الاحتجاجات الشعبية وسط أجواء هادئة مع انتشار كثيف للقوات الأمنية، وخروج مسيرات طلابية في بغداد وبعض المحافظات احتجاجا على حادثة السنك والخلاني. ويدخل الإضراب الطلابي أسبوعه الرابع على التوالي، خصوصا في محافظات الوسط والجنوب. وفي كربلاء، أغلق محتجون أبواب جامعة كربلاء، ومنعوا دخول الطلاب والأساتذة والموظفين إليها، كما قطع متظاهرون طريق محطة كهرباء في كربلاء، ومنعوا الموظفين من الوصول إليها.

الى ذلك، ذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن “الهيئات الحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهـرات أعلنت عن إطلاق سراح 2626 موقوفا من المتظاهرين السلميين لغاية يوم 2019/12/8″. وأضاف البيان أنه “ما يزال (181) موقوفا جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة إليهم وفق القانون”.

على صعيد أخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة كركوك، مبينة أن تلك الأوكار كانت تستخدم في خزن الأسلحة والعتاد ومواد الدعم اللوجستي. ونقلت قناة “السومرية نيوز” عن إعلام الوزارة القول إن “قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تدمير ثلاثة أوكار لداعش في محافظة كركوك كان يستخدمها العناصر الإرهابية في خزن الاسلحة والعتاد ومواد الدعم اللوجستي”. وأضاف، في بيان، أن “ذلك جاء من خلال تسخير المصادر السرية والجهد الاستخباري لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية”، مشيرا إلى “إتلاف المواد الموجودة بداخل الأوكار بالكامل”.