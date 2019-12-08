كوريا الشمالية تجري اختبارا مهما للغاية

سيئول ـ د ب أ: أجرت بيونج يانج “اختبارًا مهمًا للغاية” في مركز سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية امس الأحد. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن معهد العلوم الدفاعية الذي تديره الدولة، والذي أجرى الاختبار أبلغ اللجنة المركزية للحزب الحاكم بـ “النتائج الناجحة” للاختبار، دون أن يوضح بالتفصيل ماهية الاختبار. وقال البيان إن “نتيجة الاختبار المهم هذه المرة ستلعب قريبا دورا مهما في تغيير الوضع الاستراتيجي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مرة أخرى”.

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