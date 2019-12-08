اجتماع جديد في واشنطن بشأن سد النهضة

القاهرة ـ وكالات: أعلنت وزارة الري المصرية عن عقد اجتماع اليوم الاثنين في واشنطن، برعاية وزير الخزانة الأميركي، بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وأثيوبيا. وأكد بيان وزارة الري المصرية، “مشاركة البنك الدولي أيضا، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة”.

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