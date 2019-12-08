حمدوك: شرطان أمريكيان لحذف السودان من قائمة الإرهاب

كشف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن شرطين أمريكيين، لإزالة اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وأكد رئيس الوزراء السوداني، خلال مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودته من واشنطن، الأحد، استمرار الحوار مع الجانب الأمريكي لرفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال: إن السودان استطاع تقليص الشروط الأمريكية عبر الحوار من 7 إلى شرطين، هما التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاتفاق على التعويضات بالنسبة لأسر الضحايا.

وأضاف "لدينا فريق متجانس موجود، ويعمل مع الجانب الأمريكي في هذه المسائل للوصول إلى اتفاق".

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وأوضح أن موضوع رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب عملية تمر بعدة مراحل عبر الكونجرس الأمريكي، "ولذلك كانت لنا لقاءات مع أعضاء به".

وجدد رئيس الوزراء حرص السودان على تطبيع علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي والتأسيس لعلاقات جيدة بين البلدين تراعي مصلحة البلاد.

كما شدد على أن زيارته لواشنطن حققت هدفها بامتياز، وسيعود السودان مشاركاً فاعلاً وإيجابياً في هذا العالم لا متلقياً سلبياً".

وأردف حمدوك "موعدنا في الأيام المقبلة مع مؤتمر أصدقاء السودان، الذي نتوقع أن يخلق زخماً غير مسبوق".

وأكد رئيس الوزراء أن "صباح سودان التغيير لاح وحتماً سنهزم العتمة بقوة شعبنا وتكاتفنا، مرة وإلى الأبد"، لافتا إلى أن زيارته لواشنطن حسمت العديد من الملفات، وهناك أخرى في طريقها للحسم.